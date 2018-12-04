“Sarı yelekler” masadan çekildi

Kasım ayı ortasından beri hükümetin tartışmalı yakıt vergisi kararını protesto eden “sarı yelekliler” bugün mecliste planlanan görüşmelerden çekildiklerini açıkladılar.

Grup üyelerinin bir kısmı hükümetle masaya oturmamaları konusunda ölüm tehditleri aldıklarını belirtti.

Protestoların başlamasından bu yana üç kişi öldü. Büyük bir halk hareketine dönüşen olaylarda polis ve gösterici şiddetine rastlanıyor.

MACRON SIRBİSTAN GEZİSİNİ İPTAL ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron Pazartesi günü acil güvenlik toplantısı kararı aldı. Ancak yapılan açıklamalarda olağanüstü bir durumun olmadığı savunuldu.

Macron daha önceden planlanmış Sırbistan ziyaretini ise olaylar nedeniyle iptal ettiğini açıkladı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 10:36