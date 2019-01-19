Sarı Yelekliler 10 haftadır sokakta

Fransa'da akaryakıt zamları ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak kasım ayında başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri 10'uncu haftasında da devam ediyor.

Kaynak: AA