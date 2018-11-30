‘Sarı yelekliler’ için sıra Brüksel’de

Avrupa Birliği (AB) ve NATO gibi kurumlara ev sahipliği yapan Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler" protesto gösterilerine başladı. Bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Akaryakıta yapılan zamları ve hükümetin ekonomi politikalarını protesto eden göstericilerle, şehrin merkezindeki Avenue des Arts bulvarında bulunan polis arasında arbede çıktı.

Protestocuların başlattığı ve şiddete dönüşen protestolar AB kurumlarının önüne sıçradı.

SARI YELEKLİLER KİMDİR?

Fransa’daki gösteriler başlangıçta akaryakıt fiyatlarındaki artışa tepki olarak başlamış ve protestocular “Sarı Yelekliler” şeklinde adlandırıldı. Ancak gösterilerde kullanılan sloganlar incelendiğinde protestoların hayat pahalılığı, vergi artışı ve devlet yardımlarının kısıtlanmasına yönelik Fransız toplumundaki genel öfkeyi yansıttığı düşünülüyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2018, 18:08