Fransa hükümeti geri adım attı, 'sarı yelekliler' kazandı

Fransız basının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, daha önce 6 aylığına askıya alınan akaryakıt zamları gelecek yıl için iptal edildi.

Başbakan Edouard Philippe, bugün Ulusal Meclis'te yaptığı konuşmada, akaryakıt zamlarının alım gücüyle ilgili iyi bir çözüm bulunamaması durumunda iptal edebileceklerini belirtmişti.

Philippe, dün de akaryakıtın yanı sıra elektrik ve gaz zamlarını da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.

Macron'a destek yüzde 23'lere düştü

Ülke geneline yayılan ve Macron hükümetine tepki hareketine dönüşen protesto dalgasına Fransız çiftçi sendikası da katılıyor.

Sendika, üyelerinin gelecek hafta her gün gösteri yapacağını duyurdu.

Ülke genelinde yapılan kamuoyu araştırmalarında, halkın yüzde 72 oranında protestolara destek verdiğini ortaya koyuyor.

Halk bazında desteği yüzde 23 oranına düşen Macron ise Pazar günü Arjantin'deki G20 zirvesinden dönüşünden bu yana konu ile ilgili konuşmadı.

Protestolar

Sarı Yelekliler hareketi, Fransız sürücüler tarafından yoğun bir şekilde kullanılan ve diğer yakıt türlerine göre daha az vergi alınan dizel yakıttaki vergi artışına karşı başladı.

Hareket, eylemciler Fransız yasalarına göre tüm araçlarda taşınması gereken fosforlu yelekleri giydikleri için Sarı Yelekliler adını aldı.

17 Kasım'da başlayan sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosuna dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan akaryakıt vergilerini düşürmesini ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi çevresinde 1 Aralık'ta düzenlenen, binlerce kişinin katıldığı gösteride polisin eylemcilere sert müdahalesi, sokaklarda araçların ve çöp bidonlarının yakılması, iş yerlerinin yağmalanması, sık aralıklarla ses bombalarının patlatılması ve alevlerin yükselmesi, kenti "kaosa" sürüklemişti.

Champs-Elysees çevresindeki birçok restoran, kafe ve mağaza, protestolar nedeniyle kepenk indirmiş ve çevrede de 3 ila 4 milyon avroluk hasar oluşmuştu. Ülkenin birçok kentindeki gösterilerde de caddeler ve yollar kapatılmıştı.

Gösterilerin başından bu yana çıkan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralanmış ve bin 424 kişi gözaltına alınmıştı.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 01:38