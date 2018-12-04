Sarı Yelekliler kazandı, hükümet geri adım attı

Fransa'da sarı yeleklilerin protestolarına dayanamayan hükümet akaryakıt vergisindeki artışı askıya alıyor.

Başbakanlık açıklamasında ayrıca, Phillippe'in, 'sarı yelekliler'le bugün gerçekleştirmesi beklenen toplantıyı iptal ettiği belirtilirken; Fransa Kültür Bakanı Franck Riester de yerel basına yaptığı açıklamada Phillippe'in 'gelecek günlerde güçlü ve uzlaştırıcı bir jest' yapacağını söyledi.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, ilerleyen saatlerde verginin askıya alınacağını açıkladı.

Açıklamalara rağmen sarı yeleklilerin eylemleri sürüyor. Mulhouse kentinde anayolların çevresine barikatlar ve çadırlar kuran 'sarı yelekliler', yoldan geçen araç sürücülerine 'eylemlere katılım' çağrısı yapıyor.

ÖLÜM TEHDİDİ

Kasım ayı ortasından beri hükümetin tartışmalı yakıt vergisi kararını protesto eden “sarı yelekliler” bugün mecliste planlanan görüşmelerden çekildiklerini açıklamışlardı.

Grup üyelerinin bir kısmı hükümetle masaya oturmamaları konusunda ölüm tehditleri aldıklarını belirtmişti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2018, 11:15