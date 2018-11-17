'Sarı Yelekliler' protestoya başladı

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi reformları ve akaryakıt zamları Sarı Yelekliler grubu tarafından protesto edilmeye başladı.

Otoyolları bloke etmek isteyen gruba polis müdahale etti.

Fransa’nın Güney’inde Toulouse Havalimanı yolu bloke edildiği kaydedildi.

Marsilya yakınlarında da bazı eylemciler yolları kapatırken, başkent Paris’te eylemciler Cumhurbaşkanlığı Sarayı önüne yapacakları gösteri izinsiz olduğu için iptal edildiği polisin gösteriye izin vermediği öğrenildi.

Macron, çarşamba günü bir televizyon röportajında, "Öfkeyi duyuyorum ve toplumumuzda buna izin verilmesi temel bir hak" demişti.

Macron ayrıca, protesto hareketinin, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi ve diğer sağ ve sol partilerin destekleriyle reformları engellemeye çalıştığını, fakat bu partilerin protestocuların kendi görüşlerini açık bir şekilde yansıtmadığını söyledi.

Fransa hükümeti, 2017 sonlarında, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik bir verginin yanı sıra, dizel üzerinde doğrudan vergiyi artıran bir kanunu onaylamıştı.

Fransa'daki araçlarda en yaygın kullanılan yakıt olan dizelin fiyatı geçen yıl yüzde 20 yükselerek, litresi yaklaşık 1.49 euro oldu.

Fransa'da mart ayında başlayan grev dalgasında memurlar, kamu ve yerel yönetim çalışanları ile kara, hava ve demiryolu sektörü çalışanları hükümetin kemer sıkma ve reform kararlarına tepki olarak grev kararı almıştı.

Özellikle mayıs ve haziranda ülke genelinde düzenlenen grev ve gösterilere milyonlarca kişi katılmıştı.

Geçen ayın başlarında da Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin politikalarına karşı 100'den fazla kentte gösteri düzenlenmişti.

Kaynak: Ajanslar