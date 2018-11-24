Sarı Yelekliler sert müdahaleyle karşılaştı 2 ölü

Fransa'nın başkenti Paris'te, akaryakıt zamlarını ve Macron yönetimini protesto etmek için toplanan "Sarı Yelekliler" hareketi üyeleri, polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.

Fransa'da, "Sarı Yelekliler" hareketi tarafından, akaryakıt zamları ve reformlara karşı geçtiğimiz hafta başlatılan protestolar devam ediyor.

Fransa'da akaryakıt zammı protestolarında 157 kişi gözaltına alındı

Başkent Paris'te toplanan binlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yönetimine ve yüksek akaryakıt zammına karşı sokağa döküldü. Göstericiler, polisin izin verdiği Eyfel Kulesi çevresi yerine ana caddelerden Şanzelize'de bir araya geldi. Fransız polisi göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Polisin sert müdahalesi nedeniyle bazı göstericiler yerlerde sürüklendi.

Fransa'da binlerce kişi akaryakıt zamlarına tepki göstermek için sokağa çıktı. Polis göstericilere sert müdahalede bulunuyor.

Gösterilerde yaklaşık 3 bin polis sokaklarda görev yapıyor. Fransa'da protestocular benzin depolarına ulaşımı kapattı. Gösteriler nedeniyle barikatlar kuruldu, yollar trafiğe kapatıldı. Gösteri için yalnızca Paris'te 30 bin kişinin toplanması bekleniyor.

Ülke geneline yayılan gösterilerde bir haftada 2 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.

Kaynak: Ajanslar

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2018, 18:04