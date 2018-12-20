Sarı yelekliler yol kapattı, bir kişi daha öldü

Fransa'nın Agen kentinde sarı yeleklilerin yol kapatma eyleminde tırın çarpması sonucu bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Agen'de yol kapatma eylemi sırasında tırın çarpması nedeniyle 61 yaşında bir kişi hayatını kaybetti.

Haberlerde, Villeneuve-sur-Lot'ta oturan bu kişinin sarı yeleklileri desteklemek için Agen'e geldiği belirtildi.

Böylece sarı yeleklilerin düzenlediği gösterilerde çıkan olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

İçişleri Bakanlığının dünkü verilerine göre, sarı yelekliler ülke çapında 360 yol kapatma eylemi yaptı. İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Laurent Nunez, dün RMC radyosuna yaptığı açıklamada, polisin cumartesi gününden bu yana sarı yelekliler tarafından kapatılan 170 yolu açtığını belirtmişti.

İÇİŞLERİ BAKANI İSYAN ETMİŞTİ

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin ülke genelinde yol kapatma eylemlerini sonlandırması gerektiğini ifade ederek, "Gösterilerin başlangıcından bu yana 8 kişi hayatını kaybetti. Son 30 yılda bu kadar insanın öldüğü başka bir sosyal sorun biliyor musunuz? Açık söylüyorum, yeter artık." demişti.

Sarı yelekliler, 17 Kasım'dan bu yana başta başkent Paris'te olmak üzere birçok kentte büyük gösteriler düzenlerken, ülke genelinde çok sayıda cadde ve yolda kapatma eylemi yapıyor.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra hükümete yönelik öfkeye ve isyana dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline dönüştü.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, hükümetten ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı yelekliler, bunun yanı sıra hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Gösterilerde şu ana kadar yaklaşık 4 bin 341 kişi gözaltına alındı, binden fazla kişi yaralandı.

Kaynak: AA



