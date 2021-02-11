Fransa'da sarı yeleklilerin lideri: Devlet hayatımı mahvetti

Rodrigues, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, sarı yeleklilerin gösterilerinde polisin göstericilere sert müdahalesine tepki gösterdi.

Polislerin asıl görevlerini yerine getirmediğini ifade eden Rodrigues, bu durumun gerçek sorumlularının emirleri veren kişiler olduğunu belirtti.

Rodrigues, "İstenilmeyen bir sistemi korumak için çok sayıda hayat mahvoldu." dedi.

Son dönemde kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermek istediğini ancak basında yer bulamadığını anlatan Rodrigues, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarı yeleklileri, ABD'de Kongre binasına baskın yapanlara benzetmesine tepki gösterdi.

Rodrigues, "Macron, (Rus muhalif Aleksey) Navalnıy'ın gözaltına alınmasına tepki gösterebiliyor. Ben, gözünü kaybeden 30 Fransız gibi Fransız Navalnıy'ım. Rusya'da demokrasi eksikliğini öne çıkarıyor ama aynı şey bugün Fransa'da da geçerli." diye konuştu.

Sarı yeleklilerin 26 Ocak 2019'da Paris'te düzenlediği gösterisinde Rodrigres, polisin müdahalesi sonucu sağ gözünü kaybetmişti. Balistik rapor, Rodrigues'in gözünü kaybetmesine polisin kullandığı plastik bombanın neden olduğunu ortaya koymuştu.

Paris'te 2 polis hakkında, eylemde bir göstericiye şiddet uyguladığı ve Rodrigues'in gözünü kaybetmesine neden olduğu iddiasıyla 14 Ocak'ta soruşturma açıldığı ortaya çıkmıştı. Polislerin "kasıtlı şiddet uygulamaktan" suçlandığı ve adli denetim altında tutulduğu belirtilmişti.

Fransa'nın Rennes kentinde sarı yeleklilerin 19 Ocak 2019'da yaptığı eylemde kullandığı plastik bombayla bir göstericinin gözünü kaybetmesine neden olduğu iddia edilen polis hakkında da geçen hafta soruşturma açılmıştı.

Polis müdahalesiyle 4 kişi ölmüştü

Ülkede düzenlenen gösterilerde polis müdahalesi sonucu 4 kişi ölmüş, 30 kişi gözünü kaybetmiş, 5 kişinin eli kopmuş, 770 kişi yaralanmıştı.

AA foto muhabiri Mustafa Yalçın da Paris'teki emeklilik reformu protestolarını takip ederken, Fransız polisin kullandığı plastik bomba nedeniyle gözünden yaralanmıştı.

Paris Savcılığı, Yalçın'ı gözünden ağır şekilde yaralanmasına neden olan plastik bombanın polis tarafından atıldığını teyit etmişti.

AA