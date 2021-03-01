Sarkozy 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında 2 yıl tecil edilmiş toplamda 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçen yıl aralık ayında görülen duruşmada savcılık, ifadesinde kendisine karşı açılan soruşturmalar hakkında bilgi edinmek için eski yargıç Gilbert Azibert'e rüşvet vermek dahil tüm suçlamaları reddeden Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy için 2 yılı tecil edilmiş 4 yıl hapis istemişti.

Sarkozy, kendisine karşı açılan davalarla ilgili gizli bilgilere ulaşmak için avukatı aracılığıyla, yargıç Gilbert Azibert ile yolsuzluk paktına girmekle suçlanıyordu.

AA