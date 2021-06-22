Sarkozy davası sonuçlandı

Fransa'da eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, 2012 yılında kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamakla yargılandığı dava sona erdi.

Son bir aydır başkent Paris'te görülen davada kararın ileri bir tarihte verileceği belirtildi. Ancak kararın ne zaman açıklanacağına dair ayrıntı paylaşılmadı.

Paris Savcılığı, 66 yaşındaki Nicolas Sarkozy için 6 ayı tecilli olmak üzere 1 yıl hapis ile 3 bin 750 euro para ve eski cumhurbaşkanı ile aynı davada yargılan 13 sanık için 18 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Fransa'yı 2007'den 2012'ye kadar yöneten Sarkozy, görevi kötüye kullandığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

15 Haziran'da mahkeme salonuna gelerek hakime ifade veren Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasını 2007'deki gibi yürüttüğünü ve söz konusu suçlamaları reddettiğini belirtmişti.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon euronun yaklaşık 2 kat üzerine çıkılmasının önüne geçildiği ileri sürülmüştü.

Ayrıca Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: Euronews