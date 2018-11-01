Savunma Bakanlığı açıkladı: Ordumuz dökülüyor

Almanya Savunma Bakanlığı 2017 yılında teslim aldıkları tank, helikopter, savaş jeti ve kargo uçaklarının yüzde 61'inin kullanılmadan önce iyileştirmeye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

euronews'den Beraat Gokkus'un haberine göre, geçen yıl Almanya Ordusu'nun aldığı 71 Puma tanktan 27'si, 8 kargo uçağı A400M'den dördü, 7 Tiger savaş helikopterinden 2'si, yedi tane NH90 nakliyat helikopterinden de dördü kullanılmaya hazır...

Eurofighter savaş jetlerinin de bilgisayar sistemlerindeki problem sebebiyle kullanılamaz halde olduğu ortaya çıktı. Almanya'nın yeni satın aldığı dört savaş jetinden sadece bir tanesi kullanıma hazır vaziyette.

Alman milletvekili Matthias Höhn'ün soru önergesi sonrası ortaya çıkan bilgilere göre Alman Ordusu'nun envanterindeki silahların yüzde 70'i kullanıma hazır. Envantere 2017 yılında yeni eklenen silahların ise sadece yüzde 39'u iyileştirme yapılmadan kullanılmaya hazır.

"Bu bir skandal"

Höhn'ün sorusuna yanıt Savunma Bakanlığı adına yanıt veren Şansölye Angela Merkel'in muhafazakar Hristiyan Demokrat Partisi'nden Peter Tauber,"Eurofighter'ların geriye kalan üçü için kullanım iznini çok yakın zamanda bekliyoruz" dedi.

Matthias Höhn, bu durumu bir "skandal" olarak nitelerken "savaş endüstrisinin yavaşlığını hoş görmek vergi mükelleflerine masraf olarak dönüyor." şeklinde konuştu.



Kaynak: www.dunyabulteni.net