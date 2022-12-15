Scholz: AB liderleri İran konusundaki pozisyonlarını koruyor

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) zirvesi öncesinde yaptığı açıklamada, AB ülkelerinin liderlerinin İran'a karşı tutumlarını sürdürdüklerini ve İran hükümetinin 'kabul edilemez' bir tavır sergilediğini sözlerine ekledi.



Scholz gazetecilere verdiği demeçte "Kim kendi halkına ateş ediyor? İran hükümeti aynen bunu yapıyor ve bu nedenle pozisyonumuza net bir şekilde bağlı kalacağız... İran hükümetinin yaptığı kabul edilemez ve haklı gösterilemez" dedi.