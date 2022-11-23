Scholz: Ekonomik kriz Rusya veya koronavirüsle değil, Asya'daki büyümeyle bağlantılı

Salı günü Berlin'de Suddeutsche Zeitung tarafından düzenlenen bir ekonomi zirvesinde konuşan Scholz, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki ülkelerin yıllarca istikrarlı büyüme, düşük enflasyon ve yüksek istihdam oranlarının bir kombinasyonundan yararlandığını söyledi.

Ancak şansölyeye göre bu, daha fazla sürmesi beklenemeyecek bir "ekonomik istisna"

Politikacı, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı ve COVID-19 salgınının ekonomik sonuçları bu dönemin sonunu hızlandırmış olabilir. Bununla birlikte, onların tetikleyici olmadığını söylemeliyim" dedi.

Scholz, onlarca yıldır Vietnam ve Endonezya gibi ülkelerin esas olarak Avrupa, Amerika ve Çin pazarları için ucuz mal kaynağı olarak görüldüğünü söyledi.

Asya ülkeleri orta sınıfa mensup insanların sayısında patlayıcı bir artış yaşadı. Bu kişilerin satın alma güçleri buna bağlı olarak yükseldi. Alman şansölyesi, başka yerlerde artan enflasyona yol açan şeyin bu olduğunu öne sürdü.