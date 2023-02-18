Scholz: Gerçek dost kötü günde belli olur

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 10 ilde büyük yıkıma ve can kaybına yol açan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bugün bir dayanışma mesajı yayınladı.

Scholz, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili "Bir Türk atasözüne göre, 'Gerçek dost kötü günde belli olur.' Almanca'da da benzer bir şekilde, 'Gerçek dost kendini zor günde belli eder' deriz. Bizler gerçek dostlarız. Dostlarınız olarak acınızı paylaşıyoruz. Dostunuz olarak da sizi zor gününüzde yalnız bırakmayacağız" mesajını paylaştı.

Scholz, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız haftanın başında Türkiye'de ve Suriye'de yer sarsıldığından beri içimiz yanıyor. Bu korkunç felakette hayatını kaybeden kadınların, erkeklerin ve çocukların sayısı karşısında sarsıldık. Hayatını kaybedenlerin yakınları ve dostlarıyla yas tutuyoruz. Yaralıların acılarını paylaşıyor ve onlara acil şifalar diliyoruz. Düşüncelerimiz hayatta kalanlarla beraber. Dostları veya akrabalarının enkaz altında olduğundan şüphelenen ve kayıplarını arayanlarla beraber. Bu soğuk kış günlerinde ve gecelerinde kelimenin tam anlamıyla varlıklarının yıkıntılarıyla yüzleşen herkesle.

Bu felaketi geri döndüremeyiz. Ancak bu zor durumda yardım edebiliriz. Almanya da nitekim yardım ediyor. Depremin yaşandığı günden itibaren kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri ülkemizin her yerinden afet bölgesine doğru yola çıktılar. Yardım kuruluşlarımız ısıtıcı, jeneratör ve ilaç gönderiyorlar. Kendilerine hayati öneme sahip bu görevleri esnasında kuvvet diliyoruz. Vatandaş grupları, genellikle de akrabalar ve yakınları tarafından spontane bir şekilde girişimler hızlıca başlatıldı. Yardımları organize ediyor, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için bağış veya kışlık giysi topluyorlar. İhtiyaç anında gönderilen bu yardımlar için hepinize çok büyük teşekkür borçluyuz.

Çok kısa bir süre içinde bir şefkat köprüsü kurdunuz. İnsani açıdan birbirine bu kadar yakın olan ülkelerimiz arasında bir dayanışma köprüsü oluşturdunuz. Ne de olsa Almanya'da yaklaşık 3 milyon hemşerimiz Türkiye kökenli ve birçoğunun memleketi özellikle ağır hasara maruz kalan Hatay ve Gaziantep. Birçoğunun ise ailevi kökleri Suriye'de. Hepsi afet bölgesinde depremzedelerle beraber üzülüyor, oradaki arkadaşları ve aile üyeleri için endişeleniyor.

Bir Türk atasözüne göre, 'Gerçek dost kötü günde belli olur.' Almanca'da da benzer bir şekilde, 'Gerçek dost kendini zor günde belli eder' deriz. Bizler gerçek dostlarız. Dostlarınız olarak acınızı paylaşıyoruz. Dostunuz olarak da sizi zor gününüzde yalnız bırakmayacağız."