Scholz, Ukrayna'ya silah desteği konusunda ABD ile ortak hareket vurgusu yaptı

Scholz, Sosyal Demokrat Parti (SPD) Berlin Eyalet Teşkilatının, 12 Şubat’ta yenilecek Berlin Eyalet Meclisi seçimleri için yapılacak kampanyanın startını verdiği etkinlikte bir konuşma yaptı.

Ukrayna’nın egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün savunulması gerektiğini vurgulayan Scholz, bu ülkeye gerektiği sürece destek vereceklerini yineledi.

Scholz, ülkesinin Ukrayna’yı sadece maddi ve insani yardım değil, silah vererek de desteklediğini belirterek, Almanya'nın, ABD’den sonra İngiltere ile birlikte Ukrayna’ya silah veren en önemli ülke olduğunu ifade etti.

Ancak bu konuda sorumluluk içinde davranmaları gerektiğini vurgulayan Scholz, “Yaptığımız her şeyde Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmemesinden sorumluyuz." dedi.

Başbakan Scholz, gelecek haftalar ve aylarda da aynı istikamette devam edeceklerini belirterek, “Almanya tek başına hareket etmeyecek. Almanya, dostları ve müttefikleriyle ve özellikle transatlantik ortağımız ABD ile her zaman birlikte olacak. Böylesine tehlikeli bir durumda bundan başka her şey sorumsuzca olur." değerlendirmesinde bulundu.

Berlin’de yılbaşı kutlamaları sırasında polise ve itfaiye erlerine yönelik saldırılara da değinen Scholz, buradaki sorunun somut bir şekilde ifade edilmesi gerektiğini ve bu tür kötü olayların tekrarlanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.

Güvenlik birimlerine güven duyulmasını isteyen Scholz, bu alanlarda çalışanların saldırılara karşı korunmaları gerektiğini vurguladı.

Başbakan Scholz, Berlin Eyalet Meclisi seçimlerinde yeniden aday olan Berlin Eyaleti Başbakanı Fransizka Giffey’in iyi çalışmalar yaptığını ve SPD’nin seçimi tekrar kazanacağına inandığını söyledi.

Giffey'in kırmızı bir atkı hediye ettiği Scholz salondan ayrılmadan önce milletvekili adaylarıyla fotoğraf çektirdi.

Berlin Eyalet Meclisi seçimleri 26 Eylül 2021’de yapılmıştı. Ancak Berlin Eyaleti Anayasa Mahkemesi 16 Kasım 2022’de seçimlerdeki aksaklıklar ve hatalar nedeniyle seçimlerin tümüyle yenilenmesi gerektiğine hükmetmiş, Berlin Seçim Kurulu da seçimlerin 12 Şubat 2023'te yapılacağını açıklamıştı.