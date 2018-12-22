Sea-Eye gemisi İspanya'dan ayrıldı: rota Libya

Almanya bayraklı Sea-Eye isimli gemi, İspanya’dan Libya’ya insani yardım götürmek için yola çıktı.

1 Aralık'ta İspanya'nın Algeciras Limanı’na ulaşan ve insani yardım taşıyan Sea-Eye gemisinin, çoğu Aquarius gemisinin mürettebatından oluşan 18 kişilik ekibi denize açılmayı bekliyordu.

Bir Alman coğrafyacı olan Profesör Albrecht Penck'in isminin verildiği gemide toplam 18 kişi var. Bir insan hakları gözlemcisi, bir sağlık ekibi, bir cerrah ve iki doktor bulunuyor.

Jan Ribbeck ve ekibi, kurtarma bölgesinden sorumlu olan Libya Sahil Güvenlik görevlisi ile buluşacak.

2014 yılından bu yana Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre (IOM ), en az 17 bin kişi Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken öldü.

Kaynak: infomigrants , www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2018, 12:21