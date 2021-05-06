Seçimi kaybetti, 42 yaşında siyaseti bıraktı

İspanya'da aşırı solcu Unidas Podemos lideri Pablo İglesias, Madrid'de yapılan erken yerel parlamento seçimlerini sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) kazanmasının ardından siyaseti bıraktığını açıkladı.

Halk Partisi, Madrid özerk yönetiminde geçtiğimiz gün yapılan seçimleri ezici bir üstünlükle kazanarak iki yıl önce yapılan seçime oranla milletvekili sayısını 35 artırıp, 65'e çıkardı.

"Aşırı sağı durdurma" hedefiyle partisinin Madrid seçimlerinde başkan adayı olan İglesias ise sağ parti karşısında aldıkları yenilgi sonrasında kameraların karşısına geçerek, "Tüm siyasi yetkilerimden istifa edip, siyaseti bırakıyorum" dedi.

"Yenilenme sürecinin önünde engel oluşturmamak için çekiliyorum"

Podemos'un lideri ve kurucusu ayrıca sol partinin ihtiyaç duyduğu liderlikte "yenilenme sürecinin önünde engel oluşturmamak için" kenara çekildiğini söyledi.

Iglesias daha önce 2023'te yapılacak genel seçimlerde de başbakan adayı olmayacağını açıklamıştı.

2014 yılında sol bileşenlerle birlikte Podemos hareketini kuran ve aynı yıl Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçilen eski siyaset bilimi öğretim üyesi İglesias, ülkede özellikle işsizliğin rekor seviyelere ulaştığı bir dönemde genç kuşağın ilgi odağı haline geldi.

At kuyruğu saçları, küpeli kulakları ve o dönem kemer sıkma politikalarına karşı doğan "Indignados" hareketiyle örtüşen vaatleriyle kısa sürede İspanyol siyasetinin "demirbaşlarından" biri oldu.

Kaynak: Euronews