Seine Nehri'nde mahsur kalan beyaz balina için zaman tükeniyor

Paris'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta Seine Nehri'nde bulunan beyaz balina beslenmeyi de reddediyor.

Kurtarma operasyonunun henüz olumlu sonuç vermediğini belirten yardım ekipleri durumun "endişe verici" olduğunu söylüyor.

Son günlerde Eure Valiliğinin seferber ettiği kurumların yanı sıra sivil toplum kuruluşu Sea Shepherd’in balinayı Seine'nin ağzına doğru yönlendirme çabalarına hayvanın izin vermediği kaydedildi.

Yetkililer, salı günü Seine Nehri'nde tespit edilen balinada cilt değişikliklerinin gözlemlendiğini belirtti.

Genellikle soğuk sularda yaşayan bir tür olan beyaz balinanın, doğal yaşam alanından neden bu kadar uzaklaştığı henüz bilinmiyor.

Sea Shepherd adlı sivil toplum örgütü Direktörü Lamya Essemlali AFP'ye yaptığı açıklamada, balinanın beslenmek istememesinin "ek bir stres" anlamına geldiğini söyledi.

Essemlali, "Nehirde yaptığımız beslenme girişimleri şu ana kadar balinanın ilgisini çekmedi" dedi.

Essemlali ayrıca, Vernon yakınlarındaki Notre-Dame de la Garenne bölgesinde izole olan hayvanla ilgili olarak "Yemek yemesini istiyoruz, eğer olumlu tepki vermezse durum daha da karmaşık hale gelir" ifadelerini kullandı.

Uzman veterinerler, balinanın zaten yeterince zayıflamış olduğunu belirterek belugaların beslenmesi konusunda hızlı hareket edilmesi uyarasında bulundu.

Kaynak: Euronews