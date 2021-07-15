Sel Almanya'yı da vurdu: 6 bina çöktü, 30 kişi kayboldu
25 binanın daha çökme tehlikesi altında olduğu aktarılıyor.
Avrupa 15.07.2021, 09:44
Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletindeki Eifel bölgesinde şiddetli yağışla oluşan sel nedeniyle 6 binanın çöktüğü ve 30 kişinin arandığı bildirildi.
Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin bünyesinde bulunan SWR'nin haberinde, Adenau şehri yakınlarında Schuld kasabasında 6 binanın çöktüğü belirtildi.
30 kişinin arandığı bilgisinin paylaşıldığı haberde, 25 binanın daha çökme tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.
Bitburg-Plüm bölgesinde de su baskınları sebebiyle durumun tehlikeli olduğu ifade edilen haberde, Waxweiler kasabasında 5 kişinin, etrafı suyla çevrilmiş bir evde mahsur kaldığı, kurtarma ekiplerinin botlarla eve ulaşamadığı kaydedildi.
AA
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