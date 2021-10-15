Sel Eğriboz'da can aldı

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Eğriboz Adası'ndaki selde kaybolan 69 yaşındaki kişinin cansız bedenine itfaiye ekipleri ulaştı.

Bölgede çobanlık yaptığı bildirilen kişinin yoğun yağışlar başladığında itfaiye ekiplerini arayarak yardım istediği kaydedildi.

Sel sırasında sürüklenen aracından uzak bir noktada bulunan kişinin itfaiye ekiplerini arayarak, "Tehlikedeyim, su beni sürüklüyor" dedikten sonra kendisiyle bir daha iletişime geçilemediği bildirildi.

Eğriboz Adası ve Kerkira Adası başta olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde dünden beri devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent Atina'nın da içinde bulunduğu Attiki bölgesinde bugün okullar tatil edilirken, bazı bölgelerde su ve elektrik kesintileri yaşandı.

AA