Sen Nehri'nde tur ve gezi düzenleyen gemilerin çalışanları grev başlattı

Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nun haberine göre, Sen Nehri'nde tur ve gezi gemilerini işleten Sodexo şirketinin yan kuruluşları Batobus ve Bateaux Parisiens'in çalışanları, maaş artışı ve ek prim talebiyle iş bıraktı.

Grev yapan çalışanlar, Eyfel Kulesi yakınlarında toplandı.

İşçiler, maaşlarının artırılmasını talep ediyor.