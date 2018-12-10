Sendikalarla görüştü, Macron'un açıklaması bekleniyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sarı yeleklilerin sebep olduğu "krize" çözüm bulmak için sendika temsilcileri ile bir araya geldi.

Macron, bu akşam canlı yayında yapacağı açıklama öncesi, Elysee Sarayı'nda sarı yeleklilerin protestolarının yol açtığı sorunlara ilişkin birçok işçi ve memur sendikasının temsilcileriyle görüştü.

Yaklaşık 4 saat süren görüşmeye Başbakan Edouard Philippe, bakanlar, Ulusal Meclis Başkanı Richard Ferrand ve Senato Başkanı Gerard Larcher katıldı.

Fransız Demokratik İşçi Konfederasyonu Genel Sekreteri Laurent Berger, çıkışta yaptığı açıklamada, ciddi bir krizde olduklarını belirterek kısa vadede çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

Fransız İşverenler Örgütü MEDEF Başkanı Geoffroy Roux de Bezieux, vergilerin düşürülmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, Macron'un bu akşam yapacağı konuşmada vergilere ilişkin açıklama yapması gerektiğini söyledi.

İşçi Gücü isimli sendikanın Genel Sekreteri Yves Veyrier, Macron'un kendilerini dinlendiğini ve sonuçlarını akşam göreceklerini ifade etti.

Yapılacak açıklama bekleniyor

Bu arada Çalışma Bakanı Muriel Penicaud, Macron'un sarı yeleklilerin "öfkesini" dindirecek önemli açıklamalar yapacağını belirtti.

Macron bu akşam sarı yeleklilere ilişkin canlı yayında açıklamalarda bulunacak. Sarı yelekliler bir süredir Macron'dan konuşma yapmasını ve taleplerini yerine getirmesini bekliyor.

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yeleklilerin" eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2018, 21:22