İtalya'da geçen hafta yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde yeniden bu göreve getirilen Sergio Mattarella, yemin ederek görevine başladı.

Ülkede cumhurbaşkanlarını belirleyen "Büyük Seçici Meclis"te geçen hafta yapılan oylamaların 8'inci turunda, partiler kendisi dışında başka bir isimde uzlaşamayınca bir kez daha seçilen Mattarella için bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda yemin töreni düzenlendi.

Mattarella, yemin ettikten sonra yaptığı konuşmada, içinden geçtikleri dönemin kendisi dahil herkes için sıkıntılı zamanlar olduğunu belirterek, "Parlamento ve bölge temsilcileri seçimlerini yaptılar. Bu yeni sorumluluk çağrısından kaçamam, kaçma niyetim de yoktu. Beni ikinci kez, cumhuriyetin birliğini temsil etmeye çağırarak, gösterdiğiniz güvene teşekkür ederim." dedi.

Ülkenin sağlık, ekonomik ve sosyal bakımdan aciliyetleri olduğunu hatırlatan Mattarella, "Kovid-19'la mücadelede gecikmelere ve belirsizliklere izin veremeyiz. Virüsle mücadele bitmedi. Aşı kampanyası, riskleri büyük ölçüde azalttı ama dikkatsizliğe yer yok. Gelecek yıllarda, acil durum sonrası İtalya'yı tasarlamaya, inşa etmeye başlamalıyız. İtalya'yı şu anki zorlukların da ötesinde güçlü hale getirmek için ortak uğraş gösterme zamanıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Mattarella, İtalya'nın Avrupa'daki toparlanma çabalarının merkezinde yer aldığına dikkati çekerek, "AB'nin 'Next Generation (Yeni nesil)' programının en önemli yararlanıcılarındanız. Bununla, dijital ve ekolojik geçiş bağlamında, sürdürülebilirlik ile yenilik öğretisiyle ekonomiyi yeniden başlatmalıyız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna krizine de değinen Mattarella, "Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nın trajedilerini yaşamış bir kıtada, farklı siyasi ve ekonomik sistemler arasında rekabet mazereti dahi olmadan bir çatışma rüzgarının yeniden esmesini kabul edemeyiz." değerlendirmesinde bulundu. Mattarella, güç gösterilerinin yerini karşılıklı anlayışa bırakması için hem kendi hem de müttefik ve dost ülkelerin kaynaklarına başvurmaları gerektiğini söyledi.

Adalet alanında köklü reform yapılması gerektiğini vurgulayan Mattarella, yarını için endişelenen gençlere de kulak vermek gerektiğini ifade etti.

Yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanı Mattarella parlamentodan ayrıldı ve Vittorio Emanuele II Anıtı'na giderek, meçhul askerler için çelenk bıraktı. Buradaki tören sırasında İtalya Hava Kuvvetleri akrobasi timi "Freccie-tricolori", anıt üzerinden alçak selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Mattarella, daha sonra Başbakan Mario Draghi ile beraber Cumhurbaşkanlığı Atlı Muhafız Birliği eşliğinde cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'ye giriş yaptı.

İtalyanlar cumhurbaşkanlarını doğrudan seçmekten yana

La Repubblica gazetesinde bugün yayımlanan Demos&Pi kamuoyu araştırma şirketinin anketine göre, İtalyanların yüzde 58'i Mattarella’nın yeniden seçilmesine olumlu bakıyor.

Aynı ankette, cumhurbaşkanı seçim yönteminin değişip değişmemesine ilişkin soruya ise İtalyanların yüzde 59'u cumhurbaşkanının halk tarafından doğrudan seçilmesi gerektiği yönünde görüş belirtti.

Ülkede 24 Ocak'ta başlayan ve 29 Ocak'taki 8'inci turda Mattarella'nın yeniden seçilmesiyle son bulan cumhurbaşkanı seçim süreci, İtalya'da siyasi istikrar açısından önem taşıyordu.

Başbakan Draghi'nin doğrudan aday olmasa da adının sıkça cumhurbaşkanlığı için geçmesi ve kendisinin seçilmesi halinde farklı yelpazedeki 6 partinin oluşturduğu koalisyon hükümetinin çökecek olması, ülkede siyasi istikrarsızlık endişelerini gündeme getiriyordu.

Draghi'nin başbakan, Mattarella'nın da cumhurbaşkanı kalmasının, İtalya'nın siyasi istikrarını gelecek yılki seçimlere kadar kurtardığı ancak koalisyon partilerinin kendi içindeki krizleri ayyuka çıkardığı yorumları yapılıyor.