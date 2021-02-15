Serrac, Roma'da cerrahi operasyon geçirdi

Konuk Başbakan Serrac'ın bir hastanede ameliyat edildiği ve tedavisinin sürdüğü ifade edilen haberde, Roma'ya gelmeden önce yetkilerini bir kararnameyle Başbakan Yardımcısı Ahmed Muaytik'e devrettiği bilgisine yer verildi.

Söz konusu yetki devrinin sona ereceği tarihin kararnamede belirtilmediğine dikkat çekilen haberde, Serrac'ın uzun süre Roma'da hastanede kalabileceği kaydedildi.

Haberde, Serrac'ın süresi belirsiz şekilde yetkilerini devredip, operasyon geçirmesinin, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde şubat ayı başında İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylamasıyla geçici yönetimin belirlenmesinin ardından geldiğine dikkat çekildi.

Libya’da BM gözetimindeki süreç

BM öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

BM Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'daki askeri ve ekonomik süreci takip ediyor. Bu bağlamda kurulan 5+5 Askeri Komitesi ateşkesin sağlanmasını, ekonomik süreç ise mali kurumların birleştirilmesini hedefliyor.

AA