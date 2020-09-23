Sibirya'da sahte tarikat liderine gözaltı

Sibirya'da binlerce müridi olan ve kendisini "İsa Peygamber'in yeniden vücut bulmuş hali" olarak tanımlayan sahte tarikat lideri gözaltına alındı. Sahtekar tarikat liderinin müritlerine yaptığı onca konuşma içinde, "Hz. İsa'nın tanrı olmadığı yönündeki ifadesi, söylediği tek doğru cümle" olarak değerlendiriliyor.

Operasyonda Sibirya'nın derinliklerinde 30 yıldır faaliyet gösterdiği belirtilen sözde tarikatın lideri, eski polis memuru Torop'la birlikte iki yardımcısının da gözaltına alındığı açıklandı.

Rus yetkililer, müritleri arasında Vissarion adıyla bilinen 59 yaşındaki Torop hakkında yasa dışı dini bir örgüt kurmak suçundan dava açılacağını, tarikatın müritlerden zorla para aldığını ve bu kişilere duygusal şiddet uyguladığını söyledi.

YALAN ÜSTÜNE YALAN: 'TANRI BENİM ÜZERİMDEN KONUŞUYOR'

Guardian gazetesinin haberine göre 1989'da Sovyet rejiminin yıkılmaya başladığı dönemde trafik polisi olarak çalışırken işini kaybettikten sonra bir "uyanış" yaşadığını söyleyen Torop 1991'de Son Ahit Kilisesi'ni kurdu.

Torop'un Krasnoyarsk bölgesinde ücra köylerde yaşayan binlerce müridinin olduğu belirtiliyor. Tarikatın yabancı üyelerinin de olduğu söyleniyor.

SÖYLEDİKLERİ İÇİNDE TEK DOĞRU VAR: İSA TANRI DEĞİL

Torop 2002'de Guardian'a "Ben Tanrı değilim. İsa'yı Tanrı olarak görmek de yanlıştır. Ben Tanrı'nın yaşayan kelamıyım. Tanrı söylemek istediği her şeyi benim üzerimden söyler" demişti. Sahtekar tarikat liderinin "Hz. İsa'nın tanrı olmadığı yönündeki ifadesi, söylediği tek doğru cümle" olarak değerlendiriliyor.

Rus medyasına göre tarikatın kuruluşu aşamasında Torop, İsa'nın Dünya'ya yakın bir yörüngeden herkesi izlediğini, Rusya'yı Meryem Ana'nın yönettiğini söylemişti ve sonradan kendini İsa ilan etmişti.

YILLAR 1961'DEN BAŞLIYOR, DOĞUM GÜNÜ NOEL OLARAK KUTLANIYOR

Tarikat üyeleri arasında herkesin vegan olması zorunlu. Para alışverişi yasak. Üyeler mütevazi kıyafetler giyiyor ve yıllar 1961'den başlıyor. Torop 14 Ocak 1961 doğumlu. Noel'in yerine de Torop'un doğduğu gün kutlanıyor.

Rus yetkililerin neden tarikat için şimdi harekete geçtiği bilinmiyor. Rus Ortodoks Kilisesi daha önce defalarca tarikatla ilgili rahatsızlığını dile getirmişti ama müritlere şimdiye kadar dokunulmamıştı. Bazı Rus yayın organları tarikat üyelerinin yerel işletmelerle gerginlik yaşadığını yazdı.

Yeni yasayla Müslümanları hedefe koyuyorlar



Macron yönetiminin hazırladığı 'ayrılıkçı fikirlere karşı mücadeleye' yönelik yasa tasarısı Müslümanları endişelendiriyor

İslam karşıtı uygulamalarla sık sık gündeme gelen Fransa'da 'Siyasal İslam'la mücadele" adı altında Müslümanları doğrudan hedef alan yasa tasarısı ülkede tartışma yaratmayı sürdürüyor. İslam karşıtlığıyla oy toplamayı hedefleyen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı ve gelecek haftalarda Ulusal Mecliste görüşülmesi beklenen "ayrılıkçı fikirlere karşı mücadeleye" yönelik yasa tasarısı ülkedeki Müslüman toplumunu endişeye sevk ediyor. Le Figaro'nun "belli grupları etnik veya dini mensubiyetler etrafında kümelenmeyi engelleme" yasası olarak tanımladığı tasarı, gazetenin haberine göre Fransa'daki Müslümanlarda hedef olma korkusuna yol açıyor.

YAPRAK DÖKÜMÜ

Öte yandan Macron'un partisinde yaprak dökümü sürüyor. LREM'in ikinci adamı konumdaki Pierre Person'dan sonra parti sözcüsü de görevini bıraktı. Person'un genel başkanlığa aday olacağı konuşuluyordu

Kaynak: Milat