Sicilya'da esrar operasyonu

İtalya'da Maliye Polisi, Sicilya Adası açıklarında Amerikan bayraklı bir yelkenli gemide 6 ton esrar yakaladığını duyurdu.

İtalyan yetkililer gemide görevli 3 mürettebatın tamamının Bulgaristan vatandaşı olduğunu ve zanlıların tutuklanarak Palermo Cezaevi'ne gönderildiğini kaydetti.

Polis raporunda söz konusu geminin Akdeniz'in batısında devriye gezen uçaklar tarafından tespit edildiği ve Sardinya Adası'ndan Sicilya kanalına doğru ilerlediği kaydedildi.

İtalya Maliye Polisi, ABD'li yetkililerden alınan izin sonrası gemide arama yapıldığını ve geminin iç kısımlarına plastik paketlerde gizlenmiş 6 tonu aşkın esrar maddesinin ele geçirildiğini duyurdu. Yetkililer yapılan incelemede söz konusu uyuşturucu maddenin toplam piyasa değerinin 13 milyon euro olduğunu kaydetti.

İtalya'nın Sicilya Adası açıklarında küçük çaplı sayılabilecek tekne, yat ya da yelkenli tarzı gemilerle uyuşturucu kaçakçılığı olaylarına sıkça rastlanıyor.

Bu operasyonlardan en büyüğü Haziran 2014'te gerçekleştirilmişti. İtalyan sahil güvenlik ekipleri Togo Cumhuriyeti bandıralı Aberdeen isimli gemide yaptığı aramada Fas'ta yüklendiği belirlenen piyasa değeri 120 milyon euro olan 40 ton esrar maddesi ele geçirmişti. Bu rakam, Avrupa’da bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktarlardan biri olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: Euronews