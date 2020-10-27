Şiddet fotoğrafını beğenen kişi gözaltına alındı

Fransa'nın Blois kentinde, bir öğretmenin öldürüldüğü fotoğrafı sosyal medyada beğenen kişi "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Fransız basınında çıkan haberlerde, Blois'da, bir öğretmenin öldürüldüğü fotoğrafı sosyal medyada beğenen, 22 yaşında Çeçen olduğu belirtilen kişinin, daha önce açılan soruşturma kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.

Bu kişinin sosyal medyada nefret içerikli paylaşımlarda da bulunduğu ve "terör propagandası yapmakla suçlandığı" kaydedilen haberde, şüphelinin evinde polis tarafından yapılan aramada silah, mermi ve bıçak bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu kişinin 7 yıla kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de bir öğretmen başı kesilerek öldürülmüştü. Fransız yetkililer, zanlının cesedin yakınlarında elinde bıçakla görüldüğünü ve kaçtıktan sonra polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ortaokulda görevli tarih öğretmeninin öldürülmeden birkaç gün önce Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatür gösterdiği ve velilerin buna tepkide bulunduğu kaydedilmişti. Bunun üzerine ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar arttı.

Kaynak: AA