SİHA’lar Ukrayna'ya neden füzelerden daha fazla meydan okuyor?

Her iki silah da hedefe uçan ve vardığında patlayan bir tür SİHA, ancak her silah farklı bir tehdit oluşturur.



Yüzbinlerce veya milyonlarca dolara mal olan füzeler hızlı uçuyor. Çok büyük miktarda patlayıcı taşıyan bu füzelerin vurulması da zor.



Şimdi en büyük tehdit, küçük, yavaş, ucuz ve vurulması kolay olmalarına rağmen dronlardan gelebilir. Ancak sayıca çok olmaları nedeniyle sürüler halinde gelirler.



İşte füzeler ve insansız hava araçları arasındaki bazı farklar:

Füzeler



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Ekim'de, savaş başladığından beri en büyük hava saldırılarıyla yeni savaş yöntemleri izleyeceğini belirttiğinde Rusya bir günde yüz milyonlarca dolar değerinde mühimmat kullanmış olabilir. Reuters'in haberine göre Rusya, Ukrayna genelindeki hedeflere 80'den fazla ‘seyir’ füzesi fırlattı.



Kalibr füzelerinin iki bin kilometrelik bir mesafeye uçma, hedeflerine ses hızının birkaç katı hızla inme ve nükleer savaş başlığı taşıma olasılığı da dahil olmak üzere 400 kilogramdan daha ağır savaş başlıkları taşıma yeteneğine sahip olduğu biliniyor.



Savaş gemileri ve komuta merkezleri gibi yüksek önem ve değere sahip iyi korunan ve iyi savunulan askeri hedefleri yok etmek için tasarlandı.



SİHA’ları vurmak, geniş bir alanı korumaktan ziyade belirli ve önemli hedefleri savunmaya uygun, sofistike hava savunması gerektirir.



Kiev, son birkaç hafta içinde Rusya tarafından fırlatılan füzelerin yarısından fazlasını düşürdüğünü açıkladı.



Ancak 10 Ekim'deki yoğun füze bombardımanında ​​en az 19 kişi öldü. Ukrayna'nın çeşitli büyük bölgelerinde elektrik direkleri yıkıldı.



Şarku’l Avsat’ın görüştüğü Batılı analistler Rusya'nın elinde hala kaç füze olduğunu tam olarak bilmese de tedarikleri sınırlı ve bu tür büyük çaplı saldırıların devam etmesinin sürdürülemez olduğunu düşünüyor.



Batılı ülkeler, önümüzdeki birkaç ay içinde teslim edilecek ABD ‘NASAMS’ sistemi gibi ek, daha gelişmiş füze savunma sistemleri sağlama sözü verdiler. Washington şimdi teslimi hızlandırdığını söylüyor. Geçen hafta Almanya, dört parti ‘IRIS-T’ hava savunma sisteminden ilkini Ukrayna'ya göndermişti.

SİHA’lar



Silahlı insansız hava araçları (SİHA), keşif ve gözetleme için veya havadan karaya mühimmat fırlatma platformları olarak kullanılabilir. Ancak onu bir silah olarak kullanmanın en basit yolu, hedefe doğru uçup onun üzerinde patlamaktır.



İran yapımı ‘Şahid kamikaze SİHA’ları’ küçük bir arabanın fiyatı kadar ucuza mal olabilir.



Rusya, yalnızca son birkaç hafta içinde Ukrayna'da yüzlerce İHA kullandı. İran'dan 2 bin kadar insansız hava aracı satın aldığı düşünülüyor. Her SİHA, yüksek hassasiyetli bir silah tarafından vurulacak kadar yavaş uçar, yalnızca bir top mermisine eşdeğer küçük bir patlayıcı yükü taşır, ancak yüzlerce kilometre yol kat edebilir.



Kiev, bunların büyük çoğunluğunu düşürdüğünü açıkladı.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın geçtiğimiz ay 233 kadar Şahid SİHA’sı düşürdüğünü ifade etti. Ancak düşük maliyetleri nedeniyle SİHA’lar sürüler halinde gönderilebilir. Bu, bir veya ikisinin hedefi vurmasını, apartmanlarda sivilleri öldürmesini veya elektrik santralleri gibi ayrı hedeflere zarar vermesini engellemeyi zorlaştırıyor.



Yüksek değerli ve önemli hedefleri füzelerden korumak için kullanılan gelişmiş hava savunma sistemlerine gelince, bunlar ucuz insansız hava araçlarını savuşturmak için pek uygun değil. Bütün bir insansız hava aracı filosu, sadece bir tanesini düşürmek için tek bir karadan havaya füzeden daha ucuza mal olabilir. Bunun yerine, özelleştirilmiş anti-SİHA savunma sistemleri, dronları izlemeye ve takip etmeye yardımcı olan yapay zeka yazılımını kullanarak bir sürünün zeminden gelişini ve düştüğünü ‘duyabilen’ sensörlere sahiptir.



Bu hafta, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Batı askeri ittifakının önümüzdeki birkaç gün içinde Ukrayna'ya insansız hava araçlarına karşı savunma sistemi göndereceğini söyledi. Ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Şarku'l Avsat