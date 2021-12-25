Silah ihracatında rekor

Almanya'nın silah ve askeri malzeme ihracatı, bu yıl yaklaşık 9,04 milyar avroya ulaşarak rekor kırdı.

Alman Haber Ajansı'nın (DPA) haberine göre, Sol Partinin soru önergesine yanıt veren Almanya Ekonomi Bakanlığı, hükümetin bu yıl yaklaşık 9,04 milyar avroluk silah ve askeri malzeme satışına onay verdiğini açıkladı.

Böylece Almanya’nın 2021'de silah ve askeri malzeme satışı rekor tazeledi. Berlin’in silah ve askeri malzeme satışında bundan önceki yıllık rekor 2019’da 8,02 milyar avro olmuştu.

Verilen yanıtta bu yıl Almanya'nın en fazla silah ve askeri teçhizat sattığı ülkenin Mısır olduğu kaydedildi.