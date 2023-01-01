Şimdi de Meghan Markle anı kitabı yazacak

Harry ve Meghan, 2021'de Penguin Random House yayıneviyle 4 kitaplık bir anlaşmaya imza atmıştı. Meghan Markle'ın The Bench (Bank) adlı çocuk kitabı, anlaşma kapsamında basılan ilk eser olmuştu.

Çiftin, 10 Ocak'ta Harry'nin Spare'i (Yedek) yayımlandıktan sonra sağlıklı yaşam üstüne bir kitap çıkarması bekleniyor.

Daily Mail'e konuşan bir Hollywood menajeri, hiçbir ipucu verilmeyen 4. kitabın ise Meghan Markle'ın otobiyografisi olabileceğini belirtti ve şunları söyledi:

Açıkçası, Meghan kendi anı kitabını yayımlamazsa çok şaşırırım. Spare, Prens Harry'nin kendi hikayesini paylaşma fırsatı ama Meghan'ınki de bir o kadar merak uyandırıcı. Kaç oyuncu bir Prens'le evleniyor ki?

Meghan'ın ileride ABD siyasetine atılmayı planladığına dair söylentilere değinen kaynak, "Gerçekten böyle bir amacı varsa daha da anlamlı olur" diye ekledi.

Kaynak, eski ABD Başkanları Bill Clinton, Barack Obama ve Donald Trump'ın seçim kampanyalarını başlatmadan önce otobiyografi yayımladıklarını hatırlattı.

Meghan'ın kadın hakları gibi konularda siyasi görüşlerini açıkça dile getirmesi ve ABD seçimlerine önem vermesi, politikaya atılabileceği yönünde yorumlanmıştı.

Öte yandan, Meghan'ın da anı kitabı yayımlaması, çiftin Kraliyet Ailesi'yle gergin olan ilişkilerini iyice çıkmaza sürükleyebilir.

İlk ayrıntıları ekimde duyurulan Harry'nin anı kitabı "Spare" (Yedek), ismiyle dikkat çekmişti. Kraliyet yazarı Richard Fitzwilliams, kitap hakkında "Çok geniş çaplı ve yıkıcı etkisi olacak" demişti.

Geçen ay Netflix'te yayımlanan Harry ve Meghan belgeselinin ardından saraya yakın kaynaklar, çiftin Kraliyet Ailesi'yle ilişkisini "artık düzeltemeyeceğini" söylüyordu.

Kaynak: Independent Türkçe