Şimdi İtalya düşünsün, sünnet yasal bir haktır

İtalya'daki bir göçmen merkezinde sağlıksız koşullarda sünnet edilen iki yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti.

Roma'nın kuzeybatı bölgesi Monterondo banliyösünde yaşanan olayda ölen çocuğun bir ikiz kardeşi olduğu onun da sünnet edildiği ve hastanede durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtalyan medyasına göre 66 yaşındaki Libya asıllı Amerikan vatandaşı sünnetçi cinayetle suçlandı.

İtalya'da her yıl yaklaşık 5 bin sünnet gerçekleştiriliyor ancak sağlık yardım kuruluşu Amsi'ye göre üçte birinden fazlası yasadışı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Kültürel kar amacı gütmeyen grup Arci, prosedürlerin Monterondo'daki yerel konsey ile yürüttüğü bir mülteci merkezinde gerçekleştiğini söyledi.

Arci, Facebook'ta yaptığı açıklamada, çocuğun ölümünden sorumlu olanların polis tarafından belirlenmesinden sonra yasal işlem yapılacağını belirterek, “Bizi suskun bırakan bir trajedi” dedi.

İsmini verilmeyen iki oğlan 2017'de Nijerya'da beş çocuğu daha olan Nijeryalı bir anne tarafından İtalya'da dünyaya getirildi.

Anne Katolik ama çocuklarının sünnet olmasını istedi

Yerel basında çıkan haberlerde, annenin Katolik olmasına rağmen Nijerya'nın İslami gelenekleri ile ilgili işlemleri istediğini söyledi.

Doktorun tıbbi bilgilerinin polis tarafından sorgulandığı bildiriliyor.

Tutuklanan adamın Amerikan Libya kökenli bir vatandaş olduğu açıklandı.

İtalya'daki halk sağlığı kurumlarında mevcut değil

"Bu çok saçma bir trajedi," dedi Monterondo belediye başkanı Antonino Lupi, Corriere Della Sera ile röportajında. Sünnet şu anda İtalya'daki halk sağlığı kurumlarında mevcut değildir.

Amsi'nin başkanı Foad Aodi'ye göre, özel bir klinikte bu prosedürün uygulanması 2.000 Euro (1.798 £) ve 4.000 Euro (3.596 Euro) arasında bir ücret alabilir.

Sonuç olarak, daha fakir kökenden gelenler “50 € ya da 20 € 'luk sünneti uygulayan vasıfsız insanların ellerinde kalabilir.

Sünnet Almanya ve İngiltere başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde yasaldır.

Kaynak: www.dunyabulteni.net