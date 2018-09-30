Şimdi Putin düşünsün

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, katıldığı "İnovasyon, Yatırım, Harkov Girişimleri" forumunda, Ukrayna'nın Rusya'ya olan üç milyar dolar borcu ödemeyeceklerini bildirdi.

Sputnik'te yeralan habere göre, Kiev'in, kendini belirli bir süre Moskova'nın borç iade etme taleplerine karşı savunduğunu belirten Poroşenko, "Rusya'nın borçları ödeme konusundaki taleplerine karşı kendimizi savunduk. Aralık 2013'te Yanukoviç'in kamyonlara yükleyip Ukrayna'dan çıkardığı paraların iadesinin Ukrayna'dan talep edilmesinin adil olmadığını kanıtladık" dedi.

Moskova, 2013'te piyasa dışı koşullarda üç milyar dolarlık Ukrayna Eurobond'unu satın almıştı. 2015'in sonuna kadar Kiev düzenli olarak borcu ödemiş, ancak bonolar temerrüde düşmüştü.

Bu gelişme üzerine Rusya Maliye Bakanlığı, Londra Yüksek Mahkemesine dava açtı ve Mart 2017'de davayı kazandı. Mahkeme, Ukrayna'nın Rusya'ya tahvillerin bedeli olan üç milyar doların yanında 75 milyon dolar cezai faiz ödemesi yönünde karar verdi.

Daha sonra, Ukrayna bu kararı Temyiz Mahkemesine götürdü ve mahkeme, konuyla ilgili daha derin ve ayrıntılı bir çalışma yürütmeye karar verdi.

Bu kez Rusya Maliye Bakanlığı, bu karara itiraz edeceklerini duyurdu.

Rusya Maliye Bakanlığı'nın görüşüne göre mahkeme, Britanya Yüksek Mahkemesindeki karara dayanarak ya yeni bir duruşma düzenleyecek ya da Ukrayna'yı borcunu ödemekle yükümlü tutacak.

Kaynak: www.dunya.bulteni.net

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2018, 10:20