Singapur Cumhurbaşkanı Hollanda ziyaretinde

Dünyanın ilk başörtülü cumhurbaşkanı olan Singapur Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Halime Yakub, devlet ziyareti için Hollanda'ya gitti.

Halime Yakup Kimdir?

23 Ağustos 1954 tarihinde dünyaya geldi.

Singapur Ulusal Üniversitesinde hukuk okuyan ve 1978'de mezun olan Yakub, 2001'de de burada hukuk alanındaki yüksek lisansını tamamladı. Singapur Ulusal Üniversitesi, geçen yıl 7 Temmuz'da Yakub'a "fahri hukuk doktoru" ünvanını verdi. Politikaya girmeden önce, 1978'de Ulusal İşçi Sendikası Kongresi'nde çalışmaya başlayan Yakub, burada işçi haklarıyla ilgilendi. Yakub, 2001'de milletvekili seçilmesiyle politik kariyerine başladı. Böylece Yakub, Singapur parlamentosundaki ilk Malay kadın milletvekili ünvanını kazandı. 2011 yılındaki seçimin ardından Toplumsal Kalkınma, Gençlik ve Spor Bakanlığında Devlet Bakanı görevine getirilen Yakub, sonraki sene yapılan kabine değişikliğiyle de Sosyal ve Aile Gelişimi Bakanlığında Devlet Bakanı oldu. Halime Yakub ayrıca, Ocak 2013-Ağustos 2017 döneminde de Meclis Başkanlığı görevini yürüttü. Yakub, Singapur tarihinde bu göreve gelen ilk kadın siyasetçi unvanını kazandı. Yakub, 6 Ağustos'ta Meclis Başkanlığı görevinden ayrılarak cumhurbaşkanlığı için yarışacağını açıkladı. Cumhurbaşkanlığı kampanyasını da "İyilik yap, birlikte yap" sloganıyla yürüten Yakub, kendisinden başka kriterleri sağlayan aday olmadığı için ülkede seçim yapılmadan cumhurbaşkanlığı makamına oturdu.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2018, 09:19