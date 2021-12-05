Sınır dışı edilmek istenen Suriyeliler, ülkelerine dönmek istemiyor

Kısa bir süre öncesine kadar küçük bir nakliye firmasını işleten Bilal Alkale bu isimlerden biri.

Eylül ayında mahkeme Alkale'nin ülkeyi terk etmesi yönünde karar verdi ve gönüllü olarak ayrılmamaları halinde bir tevkif merkezine yerleştirilecekleri bildirildi.

Aile ise ayrılmayı reddediyor.

Geçici oturum izinleri iptal edilen Alkale ailesi Danimarka'nın Şam'da diplomatik temsilciliği olmadığı için sınır dışı da edilemiyor.

Bilal Alkale ise kendilerine ne olacağını bilemediği için endişeli bekleyişinin sürdüğünü belirtiyor.

İşini kaybettiğini ve çocuklarının okula gidemediğini vurgulayan Alkale bunların kendilerini yıldırmak için yapıldığını savunuyor.

Fakat Alkale "Ben geri dönemem, orada aranıyorum," ifadelerini kullanıyor.

Danimarka, yasal olarak, "menşe ülkede, sivillere yönelik keyfi şiddet ve saldırılarla karakterize edilen özellikle ciddi bir durum" olması durumunda, süre sınırı olmaksızın geçici oturma izinleri veriyor.

'Sıfır sığınmacı' hedefini açıklayan Sosyal Demokrat hükümet, Suriye'de bu kriz durumu ortadan kalktığında düzenlemeyi de iptal edebileceğini duyurdu.

Danimarka hükümeti, Suriyelilerin oturma izinlerini ellerinden almanın yanı sıra, gönüllü olarak geri dönenlere kişi başına yaklaşık 20 bin euro para ödüyor.

"Danimarka sistematik iptale başlayan tek ülke"

İsveç ve Birleşik Krallık da Suriye'nin başkent bölgesindeki genel koşulların iyileştiği sonucuna varmışlardı.

Ancak sivil toplum örgütü Danimarka Mülteci Konseyi, Danimarka'nın bu gerekçelerle Suriyeli mültecilerin oturma izinlerini sistematik olarak iptal etmeye başlayan tek ülke olduğunu açıklamıştı.

Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Suriyeli mültecilerin güvenli ve gönüllü geri dönüşü için şartların bulunmadığını belirten bildiriler yayınladı.

Benzer şekilde, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), devletlere Suriye vatandaşlarını ülkenin herhangi bir yerine, başkent gibi hükümet tarafından kontrol edilen bölgelere bile zorla geri göndermemeleri çağrısında bulundu.