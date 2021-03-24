Sınır Tanımayan Gazeteciler Fransa’yı dava etti

Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Fransa'da Facebook'a dava açtığını açıkladı.

Bugün yapılan açıklamada, pazartesi günü savcılıkla görüşülerek bu davanın açıldığı bildirildi.

Facebook'un kullanım koşulları ve reklamlarında internette güvenli bir ortam yaratmayı vaat ettiği ancak nefret söylemi ve yanlış bilginin yaygınlaşmasına izin veren bir platforma döndüğü iddia edildi.

Sosyal medya devinin özellikle Charlie Hebdo çalışanları gibi gazetecilere karşı nefretin artmasına neden olduğu öne sürülen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Uzmanların analizleri, kişisel tanıklıklar, eski Facebook çalışanlarının ifadeleri ve RSF'nin davası gösteriyor ki, Facebook dezenformasyon ve nefret söylemine izin veriyor. Kullanım koşulları ve reklamlarda söylenenlerle gerçekte olanlar çelişiyor.

RSF, Facebook'a karşı Fransa'da açılan bu davadan sonuç alınırsa bunun küresel bir etkisi olacağını ve başka ülkelerde de benzer yasal süreçlere başvurmayı düşündüklerini vurguladı.

Facebook'un Fransa'daki sözcüsü, henüz açılan davayla ilgili bir yorum yapmadı.

Fransa'daki kanunlar, yanıltıcı reklama o şirketin yıllık cirosunun yüzde 10'una kadar para cezası öngörüyor.

Ay başında da 14 feminist aktivist, Facebook'un sahip olduğu Instagram'ın bazı paylaşımlarını kaldırdığını belirterek başka bir dava açmıştı.

Kaynak: Independent Türkçe