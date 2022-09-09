Sınır Tanımayan Gazeteciler, Rus kanalların uydu operatöründen çıkarılmasını istiyor

RSF'den yapılan açıklamada, kuruluşun Fransız görsel-işitsel ve dijital yayınlar düzenleyicisi Arcom'a, Rossiya 1, Perviy Kanal ile NTV Russia'nın, Eutelsat'tan çıkarılması için resmi başvuru yaptığı belirtildi.

Başvuruda, Gazprom Media bünyesindeki NTV ile söz konusu kanalların "karalama kampanyası yürütmesi, nefrete teşvik etmesi ve Rus propagandası yapması" gerekçe gösterildi.

RSF daha önce de Eutelsat'ta yüzde 22,65'lik hissesi bulunan Fransız devletinin, "Rus propagandası" yapmakla itham edilen bu operatöre baskı yapması çağrısı yapmıştı.

Yıllık cirosunun yüzde 6'sını Rus abonelerinden kazanan Eutelsat'ın, Rusya'nın en çok izlenenleri arasında yer alan bu kanalların sinyallerini kesmeye yanaşmadığı belirtiliyor.

Eutelsat, Ukrayna-Rusya Savaşı başlarında Arcom'un talimatıyla Avrupa'da, RT, RTR Planeta, Rossiya 24 et NTV Mir'in sinyallerini kesmişti.