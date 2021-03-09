Sırası gelmeden aşı yaptıran belediye başkanı istifa ediyor

İtalya'da sırası gelmeden Kovid-19 aşısı yaptıran 78 yaşındaki belediye başkanı istifa edeceğini duyurdu.

Corleone Belediye Başkanı Nicolo Nicolosi, görevinden ayrılacağını açıkladı.

Ocakta yasada belirtilen öncelik sırasına girmemesine rağmen aşı yaptıran belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri kamuoyunun tepkisini çekti.

Nicolosi, gelen tepkiler sonrası belediyenin Facebook'taki hesabından yaptığı paylaşımda, istifasını sunmak için yarın belediye meclisini toplantıya çağırdığını bildirdi.

78 yaşındaki Nicolosi, aşı yaptırmasını ise "Belediye Başkanı bölgedeki sağlık otoritesidir. Bunun için aşıyı aldım" sözleriyle savundu.

Ülkede bugün itibarıyla aşılananların sayısı 5 milyon 403 bin 468 olurken, bunların 1 milyon 649 bin 883'ünün ikinci dozu alanlar olduğu belirtildi. Ülkede 3 milyonu aşkın kişiye Kovid-19 bulaşırken, ölü sayısı 100 bine yaklaştı.

Kaynak: Independent Türkçe