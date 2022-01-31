Sırbistan'ın başkentinde "hava kirliliği" protestosu

Yetkilileri hava kalitesini iyileştirmek için harekete geçmeye çağıran protestocular, Belgrad'ın merkezinde bir araya geldi.

Protestonun organizatörleri, hükümeti ulusal televizyonda, halkı hava kirliliği endeksi hakkında bilgilendirmeye çağırdı.

Protestocular, "Sırbistan'da her yıl binlerce insan hava kirliliğine bağlı sağlık sorunları yüzünden vefat ediyor." açıklaması yaptı.

Sorunlar arasında kötü atık yönetimi, düşük hava kalitesi ve kirli nehirler de yer alırken, Sırbistan'da haftalarca süren protestolar sonucu, Rio Tinto şirketinin lityum madenciliği projesi rafa kaldırılmıştı.

Balkan ülkelerinde son zamanlar da sıkça görülen hava kirliliği, özellikle Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Sırbistan'ın da aralarında olduğu Batı Balkanlar, onlarca yıllık ihmallerin sonucu hava kirliliği başta olmak üzere birçok çevre sorunuyla karşı karşıya.