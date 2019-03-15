Sırbistan Dışişleri Bakanı İvica Dacic, Yeni Zelanda'daki terör saldırısını gerçekleştiren teröristin camiye giderken aracında Sırpça Çetnik şarkıları dinlemesi ve silahının üzerinde Sırp tarihi figürlerin isimlerinin bulunmasına ilişkin, "Sırbistan'ın terör saldırısıyla hiçbir alakası yoktur." dedi.

Dacic, Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Ülkesinin, Yeni Zelanda'daki terör saldırısıyla hiçbir alakası olmadığının altını çizen Dacic, "Biz, hiç kimseden kurbanların intikamını almasını istemedik. Bu isimlerin bu şekilde suistimal edilmesini kınıyoruz. Bu tür eylemler, çıkarlarımıza zarar veriyor. Buna benzer suistimallere karşı mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Birçok ülkenin terörist hareketleri "özgürleştirici" olarak nitelendirdiğini ve bunlara tolerans gösterdiğini savunan Sırp bakan, "Terör, yalnızca hep beraber hareket ederek ve ayrımcılık yapmadan üstesinden gelebileceğimiz küresel bir felaket." ifadelerini kullandı.

Dacic, Yeni Zelanda'daki terör saldırısında yaralanan ya da hayatını kaybeden Sırbistan vatandaşı bulunmadığını sözlerine ekledi.

Saldırı silahının üzerindeki Sırp tarihi figürler

Görüntülerde, Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının faili Brenton Tarrant'ın, saldırıda kullandığı silahın üzerine tarihte Osmanlılara karşı savaşmış Lazar Hrebeljanovic, Milos Obilic, Baja Pivljanin, Novak Vujosevic gibi Sırp figürlerin adlarını da yazdığı görülüyor.

Tarrant'ın ayrıca, camiye giderken aracın içinde dinlediği Sırpça Çetnik şarkısında, sözlerinde "Bosna Kasabı" olarak bilinen Sırp savaş suçlusu Radovan Karadzic'e yönelik övgü dolu ifadeler dikkat çekiyor. Şarkıda, "Krajina'dan kurtlar geliyor, (Hırvat) Ustaşalar ve Türkler korksun, Karadzic sen Sırplara liderlik et, korkusuz oldukları anlaşılsın." ifadeleri yer alıyor.

Kaynak: AA