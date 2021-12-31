Siyaset ve medya, Avrupa'da İslamofobiyi körükledi

Avrupa'da farklı medya kuruluşları ve çoğunluğu aşırı sağcılardan oluşan politikacıların kullandığı İslamofobik dil, Müslümanlara yönelik ırkçı ve ayrımcı ifadelerin normalleşmesine yol açtı.

Avrupa'da İslam karşıtlığı üzerine çalışmalar yapan Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ve Georgetown Üniversitesinden Profesör Farid Hafez'in hazırladığı "Avrupa İslamofobi Raporu 2020", Avusturya'daki Leopold Weiss Enstitüsünce kamuoyuyla paylaşıldı.

Çeşitli ülkelerden 37 akademisyenin katkıda bulunduğu ve 31 ülkenin incelemesini içeren raporda, Avrupa'da İslam karşıtlığının 2020'de nasıl seyrettiği ele alındı.

Raporda, çeşitli Avrupa ülkelerindeki üst düzey siyasilerin İslam karşıtı açıklamalarının yanı sıra gazeteler ile internet sitelerindeki Müslümanlara yönelik ırkçı ve nefret söylemi içeren manşetlerden örneklere yer verildi.

Avrupalı siyasiler, Müslümanların kutsallarına yönelik saldırgan ifadeler kullandı

Arnavutluk'ta bir sol partinin eski üyesi milletvekili Ralf Gjoni, geçen yıl ülke nüfusunun azalmasıyla ilgili yaptığı konuşmada, tesettürlü kadınları hedef göstererek, "İnsanların ülkeden gidişi, Arnavutluk'ta sadece yaşlıların, suçluların çocuklarının ve tesettürlü kadınların kalacağı gerçeğini ortaya çıkaracak." ifadesini kullandı.

Avusturya'da aşırı sağcı Avusturya Halk Partisi'nin (FPÖ) eski Başkanı Norbert Hofer, bir parti toplantısında, "Korona tehlikeli değil. Kur'an çok daha tehlikeli." açıklamasında bulundu.

FPÖ üyesi siyasetçi Harald Vilimsky de "Muhammed'in olmadığı bir Viyana" çağrısında bulundu.

Bulgaristan'da Avrupa'nın önde gelen muhafazakar hareketlerinden Avrupa Muhafazakarları ve Reformistleri grubunun temsilcisi Krystian Szkwarek de açıklamalarında, Hz. Muhammed'e yönelik ırkçı ve hakaret içeren ifadeler kullandı.

Hırvatistan'da Split kentinin Belediye Meclisi Üyesi Martin Pauk, sosyal medya profilinde, "ülke sınırına kızarmış domuz derisi ve pastırma fırlatma" başlıklı bir etkinlik düzenledi ve bunu yaparak Hırvatistan'ı göçmenlerden koruyacağını savundu.

Fransız Bakan, okul gezilerinde annelere başörtüsü yasağını savundu

İslam'da bir nesneye uğursuzluk atfedilmesinin batıl inanç olarak görülmesine rağmen Fransa Eğitim Bakanı Blanquer, bir konuşmasında, (Müslüman) öğrencilerin "şeytanın rengi" olarak gördükleri kırmızı mobilyalı sınıflarda ders görmek istemediğini ileri sürdü.

Blanquer, 3 yaşından itibaren (Müslüman) küçük kızların depolara götürülüp "beyinlerinin yıkandığını" iddia ederek, "Okulda erkek çocuklar, kız çocukların ellerinden tutmayı reddediyor." dedi.

Fransız Bakan, annelerin okul gezilerinde başörtüsü takmalarına izin verilmemesini de savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmaul Macron da 2020'de "İslamcı ayrılıkçı" fikirlerle mücadeleye ilişkin hazırlanan yasa tasarısıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fransa'da, cumhuriyetin ortağı olması için İslam'ın yapılandırılması gerekiyor." dedi.

"Ayrılıkçı" fikirleri savunan bir ideolojinin sorunlu olduğunu, bu kişilerin kendi yasalarını Fransa'nın yasalarından üstün gördüğünü savunan Macron, "İslam, dünyanın her yerinde kriz yaşıyor." iddiasında bulundu.

Yunan milletvekili, peçe ve burkanın "güvenlik sorunu" olduğunu öne sürdü

Yunanistan’da iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin Milletvekili Konstandinos Bogdanos, başkent Atina başta olmak üzere ülkede burka ve peçe takan Müslüman kadın imajının "çok endişe verici" olduğu yorumunda bulunarak, burka ve peçenin "güvenlik sorunu" ve kadın hakları ihlali olduğunu iddia etti.

İtalya'da aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, Avrupa'da antisemitizmin yayılmasının aynı zamanda İslamcı aşırılık ve fanatiklerin artmasından da kaynaklandığını savunarak, Müslüman ülkelerden gelen göçmenlerin İtalya'da da antisemitizmin yayılmasına katkıda bulunduğunu kaydetti.

Polonya'da Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro, İslam'ın Polonya kültürüne yabancı olduğunu belirterek, Polonya'nın kendisini buna karşı savunması gerektiği açıklamasında bulundu.

İspanya aşırı sağcı Vox Partisi'nin lideri Santiago Abascal, İslam'ın tehlike haline geldiğini fark ettiğini iddia ederek, yine İslam'a ve Müslümanlara yönelik ağır ithamlarda bulundu.

İsveç'te Liberal Parti Başkanı Nyamko Sabuni, çok kültürlü toplum vizyonunun ortadan kalkması ve dini okulların yasaklanması gerektiğini savundu.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti Milletvekili Craig Whittaker, geçen yaz ülkenin kuzeyindeki Kovid-19 vakalarındaki ani artıştan siyah, Asyalı, etnik gruplar ve özellikle Müslümanları sorumlu tuttu.

Medya, Müslümanları ve İslam'ı hedef aldı

Arnavutluk'ta gazeteci Arbana Xharra, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başörtüsünün "kadın düşmanı" ve "cinsiyetçi" bir eylem olduğunu iddia ederek, "Bir kadının kelepçelenmesini ifade özgürlüğü diye satmak isteyenlerin ilkelliği." ifadesini kullandı.

Avusturya'daki Die Presse gazetesinden Gudula Walterskirchen, Ocak 2020'de yazdığı bir yazıda, başörtüsü yasağını savunurken, Der Standard'dan Eric Frey de çoğu durumda Müslüman kızların başörtüsünü kendi tercihlerine göre değil ebeveynlerinin, akranlarının ve özellikle Müslüman erkeklerin baskısı altında giymeyi tercih ettiğini iddia etti.

Kleine Zeitung gazetesi ise Avusturya'da iktidardaki merkez sağ Halk Partisi'ne (ÖVP) ait Oberösterreichisches Volksblatt adlı gazetenin Seyran Ateş'le yaptığı röportajı manşetine taşıdı.

Ateş, röportajda, "Açık bir sivil toplum olarak dini bir cemaatin 'kadın üyelerimiz, cinsel olgunluğa erişir erişmez örtünsünler' dediğini nasıl kabul edebiliriz? Bu da kızları cinsel objeye dönüştürüyor." ifadelerine yer verdi.

Medyada, camiler "radikal İslam merkezleri" olarak lanse edildi

Macaristan'da Kovid-19 salgınının sürdüğü 31 Mart 2020'de popüler bir site olan Origo'da, "Virüse inanmıyoruz, Allah'a inanıyoruz. Dua eden kalabalıklar enfeksiyonu yayabilir." başlıklı yazıya yer verildi.

Estonya'nın aşırı sağcı eski İçişleri Bakanı Mart Helme ise bir makalesinde, ülkesinde sözde "radikal İslam'ın merkezleri haline gelecek camiler" inşa edilmesi için güçlü baskı olduğu yorumunda bulundu.

Almanya'daki Bild Gazetesi de Hanau kentinde 19 Şubat 2020'de 9 kişinin ölümüne neden olan ırkçı terör saldırısının hemen ardından yaptığı haberde, olayların "suç mahallinde" gerçekleştiğini yazdı ve olayın meydana geldiği kafenin işletmecisini üstünlük sağlamak için hemen ateş etmeye çalışan "suçlu" olarak tasvir etti.

Karadağ'da Ekim 2020'de bir internet sitesinde, "Aliya İzzetbegoviç, Sırp topraklarında İslam devleti kurmak isteyen bir suçlu" başlıklı yazıya yer verildi.

Yine aynı sitede, manşette "Hilafet Kosova'da Doğdu (Cihat Sırbistan'da Başladı ve Uzak Doğulu 'Kötü' Araplar Tarafından Başlatılmadı, Son Komşularımız Arnavutlar Tarafından Başlatıldı" ifadesine yer verildi.

Hollanda'da S.P.E.A.K. tarafından yayımlanan bir rapor, Hollanda Ulusal Haber Ajansı (ANP) fotoğraf veri tabanında, Müslümanların temsiline ilişkin yer alan fotoğrafların, "Müslümanlar hakkında monoton bir izlenim" verdiği sonucuna vardı.

Fotoğrafların çoğunda, topluma aktif olarak katılmadığı imajı yansıtılan başörtülü kadınlara yer verildi.

Gazetelerde çok sayıda basmakalıp ve yanıltıcı manşete yer verildi

Romanya'da, Fransa'da Müslümanlar ve gayrimüslimler arasındaki ilişkileri anlatan bir araştırmayı haber yapan EVZ gazetesi, makalesinde, "Fransa Türban Takıyor: Macron'un Cumhuriyeti Hızla İslamlaşıyor." şeklindeki yanıltıcı haber başlığı kullandı.

Slovenya'da gazeteci, yayıncı ve gezgin Gregor Preac, yaptığı açıklamada, İslamofobik açıklamalarının dozunu artırarak, Müslümanların yüzde 90'ının bir Fransız öğretmenin kafasının kesilmesini desteklediğini iddia etti.

Preac, İslam'ı şiddet, terör ve nefretle bağdaştıran ifadeler kullanmaktan da çekinmedi.

İsviçre'nin ulusal yayın yapan tek ve en büyük gazetesi Blick ise "İslamcı kamp" olarak nitelediği, çocuklara yönelik kış kampı hakkında "Türkiye'nin İsviçreli çocukların beynini yıkadığı"nı iddia ettiği bir makale yayımladı.

İngiltere'de Daily Mail gazetesi de Ağustos 2020'de sosyal medya hesabında, Kurban Bayramı'yla ilgili yaptığı paylaşımda, olumsuz, basmakalıp ve kanlı içeriklerin yer aldığı fotoğraflar kullandı.