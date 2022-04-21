Slovakya'da eski Başbakan Fico'ya soruşturma

Slovakya'da eski Başbakan Robert Fico ve eski İçişleri Bakanı Robert Kalinak'ın da aralarında olduğu 4 kişi hakkında, "suç örgütü kurmak, görevi kötüye kullanmak ve vergi sırlarını ihlal etmek" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılık, devam eden soruşturma nedeniyle davayla ilgili detay paylaşılmayacağını bildirdi.

Dört ismin suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecekleri belirtiliyor.

Ana muhalefetteki Sosyal Demokrat Parti (SMER-SD) Genel Başkanlığını yürüten Fico, soruşturmanın "açık siyasi intikam" girişimi olduğunu ve muhalefeti zor durumda bırakmayı amaçladığını öne sürdü.

Başbakan Eduard Heger ise soruşturmanın bağımsız kurumların kararı olduğunu dile getirerek söz konusu iddiaların kanıtlarla desteklendiğine inandığını söyledi.

Fico, 2006'dan 2010'a ve 2012'den 2018'e kadar iki kez başbakan olarak görev yaptı.

Ancak 2018 yılında araştırmacı gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısı Martina Kusnirova'nın öldürülmesinin ardından istifa etti.

Kuciak öldürülmeden önce hükümet tarafından işlendiğini belirttiği yolsuzlukları araştırıyordu.

Ölümü, ülkede eşi benzeri görülmemiş sokak protestolarına ve hükümetin çöküşünü hazırlayan siyasi bir krize yol açtı.

Mevcut Slovak koalisyonu ise yolsuzlukla mücadeleyi temel politikası haline getirdi.

Hükümetin göreve başlamasından bu yana çok sayıda üst düzey yetkili, bürokrat, polis, hakim, savcı, politikacı ve iş insanı yolsuzlukla suçlanarak soruşturma başlatıldı.

Bu arada emniyet birimleri, gözaltına alınması için parlamentodan Fico'nun milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde herhangi bir talepte bulunmadı.

Kaynak: Euronews