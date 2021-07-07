Slovakya'dan ilginç Sputnik V kararı

Avrupa Birliği ülkeleri arasında Rus yapımı Sputnik V aşılarını alan nadir ülkelerden Slovakya, halkın bu aşıya sıcak bakmaması nedeniyle elindeki 160 bin doz aşıyı başka ülkelere satmayı ya da hibe etmeyi planlıyor.

Dönemin Slovakya Başbakanı Igor Matoviç'in, Rusya'nın Sputnik V aşısını satın alma konusundaki tek taraflı kararı ülkede eleştirilmiş, daha sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

23 Haziran'da açıklanan son verilere göre, ülkede sadece 8 bin kişi iki doz Sputnik aşısı yaptırmış, yaklaşık 14 bin kişi de tek doz aşı almıştı.

Stoklarda kalan 160 bin doz aşı ya Bosna-Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ile Karadağ'ya satılacak ya da hibe olarak verilecek.

Şu ana kadar Arjantin hükümeti dozları satın alabileceğinin sinyallerini verdi.

Sputnik V, Başbakan'ın istifasını getirdi

Slovakya'da koalisyon ortaklarından habersiz Rus Covid-19 aşısı almak için yapılan anlaşma politik krize neden olmuştu. Sağlık Bakanının ardından Başbakan Igor Matovic de görevinden istifa etti.

Covid-19'a karşı etkili bir politika yürütememekle eleştirilen Başbakan'ın yerine Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova tarafından Maliye Bakanı Eduard Heger getirildi.

1 Mart'ta Matovic'in düzenlediği basın toplantısında Rus Sputnik V aşılarının sipariş edildiğinin açıklanması ile birlikte koalisyon hükümetinde siyasi kriz baş göstermişti.

Matoviç, en az 475 bin kişinin Sputnik V aşısını kullanacağını düşünerek, ülkedeki herhangi bir sorumlu makama danışmadan toplamda 2 milyon doz satın almıştı.

Ancak gecikmeler nedeniyle yalnızca 200 bin doz teslim edilmişti.

Kaynak: Euronews