Slovenya AB Dayanışma Fonu'ndan yardım isteyecek
Slovenya hükümeti, ülkenin Kras bölgesinde çıkan büyük orman yangınının yol açtığı zararın onarımı için AB Dayanışma Fonu'ndan özel fon isteyecek.
Avrupa 29.07.2022, 01:33
Slovenya Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Damir Crncec, ülkesinin, Kras'taki büyük yangının yol açtığı zararı telafi etmek için, büyük doğal afetlerden etkilenen Avrupa Birliği (AB) üyelerine yardım etmek amaçlı kullanılan AB Dayanışma Fonu'na fon başvurusunda bulunma niyetinde olduğunu duyurdu.
Slovenya'nın Kras bölgesinde geçen hafta çıkan orman yangını, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülmüştü. Yangında büyük bölümü ormanlık olan 3 bin 500 hektarlık alan zarar görmüştü.
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