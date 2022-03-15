Slovenya Başbakanı Jansa, Rus ordusunun yaptıklarını Bosna Hersek’teki savaşa benzetti
Slovenya Başbakanı Jansa, Ukrayna’da olanların sadece savaştan ibaret olmadığını belirterek Rusların etnik temizliğe giriştiğini belirtti.
Avrupa 15.03.2022, 16:30 15.03.2022, 16:31
Slovenya Başbakanı Janez Jansa, Rusya’nın Ukrayna’daki bazı askeri hamlelerinin etnik temizliği andırdığını söyledi.
Ukrayna’da olanların sadece savaştan ibaret olmadığını ve Karadeniz kıyısındaki Ukrayna şehirlerinin etnik temizliğe tabi tutulduğunu ileri süren Jansa, Rus ordusunun Mariupol’da yaptıklarını Bosna Hersek’teki savaşa benzetti.
Ortaya çıkan yeni durum çerçevesinde savunma kapasitesinin artırılması ve çevredeki risklerin azaltılması gerektiğini söyleyen Jansa, Slovenya’nın savunma harcamalarına muhalefet eden siyasi partileri eleştirdi.
Kaynak: Balkan News
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