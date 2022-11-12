Slovenya'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak

Ülkede 23 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, adayların yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması nedeniyle halk, yarın tekrar oy kullanacak.

Slovenya halkı, bir önceki seçimde en çok oyu alan Demokratik Partinin (SDS) desteklediği bağımsız aday Anze Logar ve Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisinin desteğini alan bağımsız kadın aday Natasa Pirc Musar arasında seçim yapacak.

Slovenya'daki seçimin ilk turunun ardından Slovenya Devlet Seçim Komisyonundan (DVK) yapılan açıklamada, 7 aday arasından en çok oyu alan 2 adayın, 13 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldığı belirtilmişti.

SDS'nin desteklediği bağımsız aday Logar, oyların yüzde 33'ünü, bağımsız aday Pirc Musar ise oyların 26'sını almıştı.

Özgürlük Hareketi (PS) lideri ve Başbakan Robert Golob'un desteğini alan bir diğer favori aday Sosyal Demokrat Milan Brglez ise oyların 15'ini almış, ikinci turda Pirc Musar'ı destekleyeceklerinin sinyalini vermişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7 aday arasında yer alan bağımsız aday Vladimir Prebilic yüzde 10, Resni.ca'nın adayı Sabina Sencar yüzde 5, Yeni Slovenya'nın (NSİ) adayı Janez Cigler Kralk yüzde 4 ve sol aday Miha Kordis de yüzde 2 oy almıştı.

DVK'dan yapılan açıklamada, 1 milyon 696 bin 893 kayıtlı seçmenden yaklaşık yüzde 50'sinin oy kullandığı kaydedilmişti.