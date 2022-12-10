Slovenya İçişleri Bakanı Bobnar istifa etti

Bobnar basına yaptığı açıklamada, emniyet müdürü olarak atamak istediği ismi ve oluşturmak istediği ekibi Başbakan Golob'un kabul etmemesi üzerine istifa kararı aldığını kaydetti.

Ülke basınındaki haberlerde, Bobnar'ın siyasi baskıyla ilgili bir rapor hazırladığı ve bu raporu Slovenya Devlet Savcılığına ve Yolsuzluğu Önleme Komisyonuna ilettiği de aktarıldı.

Haberlerde Başbakan Golob'un, Bobnar'ın istifasını kabul edeceği bilgisine yer verildi.