Slovenya'nın yeni Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar oldu

Slovenya Devlet Seçim Komisyonunun (DVK) resmi sitesinde yer alan verilere göre, oyların yüzde 99'luk kısmı sayıldı.

İkinci tura kalan iki adaydan, Slovenya Korsan Partisi ile Avrupa Yeşiller Partisinin desteğini alan bağımsız aday Pirc Musar, oyların yüzde 53,86'sını alarak yüzde 50'lik barajı geçti. Böylece Pirc Musar, ülkenin yeni ve ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi.

Resmi olmayan sonuçlara göre, bir önceki turda en çok oyu alan Slovenya Demokratik Partisinin (SDS) desteklediği bağımsız aday Anze Logar'ın oy oranı ise yüzde 46,14'te kaldı.

Seçimlerde, kayıtlı 1 milyon 696 bin 893 seçmenin yüzde 53'ü sandığa giderek oy kullandı.

Pirc Musar'dan zafer açıklaması

Cumhurbaşkanı seçiminde zafer ilan eden "Çelik Kadın" olarak da bilinen 54 yaşındaki Pirc Musar yaptığı ilk açıklamada, Slovenya'nın kararlı, dürüst, samimi, hoşgörülü ve saygılı bir diyaloğu savunacak bir cumhurbaşkanını hak ettiğini söyledi.

Pirc Musar, "Son beş ayda güzel Slovenya'mızda yaptığım gezi sırasında vatandaşlardan bağımsız ve siyasi engeli olmayan bir cumhurbaşkanı istediklerini duydum. Bugün sandıkta bu iradeyi dile getirdiklerine düşünüyorum." dedi.

Pirc Musar'ı tebrik etiğini dile getiren diğer aday Logar ise yaptığı açıklamada, "Pirc Musar hepimizi dinlerse iyi bir cumhurbaşkanı olacak. O zaman farklılıkların üstesinden gelmek için desteğimizi alacak." diye konuştu.

23 Ekim seçimi

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun düzenlendiği 23 Ekim'de, SDS'nin desteklediği bağımsız aday Logar, oyların yüzde 33'ünü, Pirc Musar ise oyların yüzde 26'sını almıştı.

Özgürlük Hareketi (PS) lideri ve Başbakan Robert Golob'un desteğini alan bir diğer favori aday Sosyal Demokrat Milan Brglez ise oyların yüzde 15'ini almış, ikinci turda Pirc Musar'ı destekleyeceklerinin sinyalini vermişti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7 aday arasında yer alan bağımsız aday Vladimir Prebilic yüzde 10, Resni.ca'nın adayı Sabina Sencar yüzde 5, Yeni Slovenya'nın (NSİ) adayı Janez Cigler Kralk yüzde 4 ve sol aday Miha Kordis de yüzde 2 oy almıştı.

Seçimin ilk turunda katılım oranı yüzde 50 olarak açıklanmıştı.

Bağımsızlığına 1991'de kavuşan Slovenya'da cumhurbaşkanlığı seçimi 5 yılda bir yapılıyor.