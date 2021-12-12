Sokağa çıkma kısıtlaması tam aşılılar için kaldırıldı

Avusturya hükümeti, koronavirüsün dördüncü dalgasıyla mücadele kapsamında üç hafta önce getirdiği karantina kısıtlamasını tam aşılı vatandaşlar için kaldırdı.

Ülke içinde bölgelere göre değişiklik gösteren uygulama tiyatrolar, müzeler ve diğer kültür ve eğlence mekanlarının pazar günü yeniden açılmasına imkan tanıyor.

Mağazalar ise pazartesi günü açılacak.

Bazı bölgelerdeki restoran ve oteller bugün yeniden açılırken, diğer bölgelerin ay sonuna kadar beklemesi gerekecek.

Ancak tüm ülke genelinde tüm restoranlar akşam saat 23'e kadar açık kalabilecek.

Toplu taşıma araçlarında, mağazalarda ve kamusal alanlarda maske takma zorunluluğu devam edecek.

Almanya Başbakanı Karl Nehammer, geçen hafta yaptığı açıklamada, 9 eyalette salgına ilişkin durumun farklılık gösterdiğini, bu nedenle federal düzeyde alınan kararların yanı sıra eyaletlerin de durumlarına göre farklı adımlar atabileceğini söylemişti.

Başbakan Nehammer bu nedenle eyalet yöneticilerine gidişata göre adım atma yetkisi verdiklerini dile getirmişti.

Ülke genelinde aşı yaptırmayanlar için (12 Aralık sonrasında) kısıtlamalar sürecek.

Bu kişilerin sadece gıda maddesi almak, doktora gitmek ve evlerinin yakın çevresinde spor yapmak gibi özel nedenlerin dışında evde kalması gerekecek.

Resmi verilere göre, geçen üç haftada uygulanan katı kısıtlamaya rağmen hastane yatışlarında düşüş gözlenmedi.

Avusturyalı yetkililer, virüsü kontrol altına almak için yüksek oranda aşılamanın gerekli olduğunu belirtiyor.

Ancak Avusturya'da halkın sadece yüzde 67,7'si tam olarak aşılandı.

Bu rakam Batı Avrupa için düşük bir oran olarak görülüyor.

Hükümet aşılanmamış bireylere aşı yaptırmaları için artan oranda baskı uygulamaya ve önlemler almaya devam ediyor.

Önlemler arasında şubat ayında yürürlüğe girecek mesi planlanan bir uygulama kapsamında 14 yaş üstü tüm Avusturya sakinlerine aşı zorunluluğu yer alıyor.

Bu kurala uymayanlar 3 bin 600 euro para cezasına çarptırılacak.

Avusturya'nın başkenti Viyana’da dün (11 Aralık) on binlerce kişinin katıldığı koronavirüs önlemleri karşıtı gösteri düzenlendi.

Organizatörlere göre 50 polise göre 44 bin kişi gösterilere katıldı.

Kaynak: Euronews