Sokaklardaki sigara izmaritlerini tütün firmaları toplayacak

Avrupa Birliği'nde (AB) geçen yıl yürürlüğe giren yeni çevre düzenlemesi çerçevesinde İspanya'da tütün firmaları, sokak ve plajlardaki sigara izmaritlerini temizlemekle yükümlü kılındı.

AB direktifine uyum amacıyla hazırlanan çatal-bıçak ve pipet gibi tek kullanımlık plastikleri yasaklayan yasanın bir parçası olan düzenlemeye göre üreticiler, izmaritlerin toplanmasından ve atık işleme merkezlerine götürülmesinden mesul olacak.

Bununla birlikte cuma günü itibariyle yürürlüğe giren kuralların nasıl uygulanacağı henüz kesinlik kazanmış değil. Ayrıca 2020 verilerine göre yetişkin İspanyol nüfusunun beşte birinin sigara içtiği ülkede ortaya çıkacak maliyetin müşterilere yansıtılıp yansıtılmayacağı da bilinmiyor.

Katalan Rezero Vakfı tarafından hazırlanan bir rapora göre sigara atıkları Batı Akdeniz sahillerinde "en çok bulunan atıklar" olarak nitelendiriliyor. Her yıl milyonlarca izmarit çöpe atılıyor ve bu da parçalanması onlarca yıl sürebilen zehirli plastik atıkların ortaya çıkmasına neden oluyor.

İspanya son yıllarda sigara kullanımını engellemek için kapsamlı önlemleri uygulamaya soktu. Geçen temmuzda Barselona'nın tüm halk plajlarında açık havada sigara içmek yasaklandı. İçenlere ise 30 euro para cezası kesilmeye başlandı.

Kaynak: Euronews